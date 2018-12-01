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Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:"Lider takımı yenmenin keyfini yaşıyoruz. Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik"

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:56
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Lider takımı yenmenin keyfini yaşıyoruz. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Rakibimiz, ligin en iyi organize olan takımlarından biri. Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik." dedi.

Medipol Başakşehir'i yenmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen Keleş, "Taktiksel değerlendirmeyi iyi yaptık. Oyuncular da buna bağlı kalınca, kazanmayı bildik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takımız. Sonuçta ligde herkes herkesi yeniyor. Kolay rakip diye bir şey yok." diye konuştu.

Hakan Keleş, son 3 maçta 7 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Elimizden geldiğince çok çalışıyor, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Gereken yerleri düzeltince, bu sonuca yansıyor. 7 puanı almasaydık kötü duruma düşecektik. Şu an biraz rahatladık. İçerde iki maçımız var. Onları da alırsak iyice rahatlamış oluruz." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:56
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