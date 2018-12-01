



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Sözeri, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki haftadır mağlup olduklarını ve Kardemir Karabükspor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

"Kazandığımız için mutluyuz." diyen Sözeri, "Kardemir Karabükspor, genç oyuncularla zorluk içinde mücadele ediyor. Rakibi ciddiye aldıkları için oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz Süper Lig. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de Ankara'yı yaşattılar. Kardemir Karabükspor'a da zorlu yolculuklarında başarılar diliyorum." diye konuştu.





- Öcal: "Dağınık bir görüntü sergiledik"





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu iyi bir takımla karşılaştıklarını kaydetti.

Hücuma çıkmayı beceremediklerini aktaran Öcal, "Topun bizde kalmasını istedik ama beceremedik. Dağınık bir görüntü sergiledik. Bizim için kötü bir maç oldu. Devre arasına kadar bu çocuklarla mücadele edeceğiz. Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bundan sonraki maçlarda daha disiplinli ve derli toplu bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.



