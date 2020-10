ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, istekli bir mücadele ortaya koymalarına rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Özdilek, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar birçok pozisyon yakaladıklarını belirtti.

Oyuncuların kazanma arzusuyla sahada olduklarını dile getiren Özdilek, "Oyuncularımı coşkulu futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. Özellikle ilk devre rakip, orta sahayı geçemedi. Maçı kazanmayı çok istedik, çok pozisyona girdik ama olmadı." dedi.

Özdilek, son vuruşların iyi olmadığını bu yüzen golü bulamadıklarını ifade ederek, "Futbolda bazen sıkışan oyunlarda şut atmak çok önemlidir ki bugün bunun çok denedik. Gökhan'ın kurtardıkları oldu biz de son vuruşlarda yanlış tercihler nedeniyle golü bulamadık. Topa sahip olduğumuz ve coşkulu oynadığımız dönemde zaman zaman geride alanlar bırakabilirsiniz. Biz bunu maçın başından sonuna kadar sadece bir kere yaptık. Remy ile bedelini belki de çok ağır ödeyebilirdik." diye konuştu.

Geçen 4 hafta boyunca futbolcuların önemli bir uyum sağladığını anlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"Son 4 haftada her hafta üzerine koyan saha duruşu iştahı olan bir takımım var. Bu ligde her puan çok kıymetli. Biz bunu Demir Grup Sivasspor maçında çok istememize rağmen bedelini mağlubiyetle ödemiştik. Dolayısıyla bu hataya düşmek istemedik ve kazanmak adına her şeyi yaptık ama neticesinde berabere bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum."





- Stjepan Tomas: "Bu rakımda bir puan almak iyi oldu"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da zor bir deplasman maçı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada oynamak çok zor. Rakım ve havadan dolayı Erzurumspor deplasmanı zor. Bizi ilk devre baya etkiledi ama ikinci devre oyundan memnunum top bizde kaldı kontrol bizdeydi. 2-3 tane net pozisyon kaçırdık. Son dakikada alabilirdik. Geçen hafta Alanyaspor karşısında da yüzde yüz net pozisyon vardı ama inşallah toparlayacağız. Yeni transferler gelecek, milli takım arası iyi oldu. Bu rakımda bir puan almak iyi oldu."