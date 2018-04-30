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"Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın “geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” dediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:26
"Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF’nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar’ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı. Beşiktaş Yönetimi’nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın patronuyla görüşen Bakan Bak’ın, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır” telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.

"DOĞRU OLANI YAPIN"

Beşiktaş Başkanı, “Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” cevabını verdi.

Bunun üzerine Spor Bakanı da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” mesajını gönderdi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:26
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