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Macclesfield Town'da Sol Campbell dönemi

- İngiltere 4. Lig kulübü Macclesfield Town, teknik direktörlüğe eski İngiliz milli futbolcu Campbell'ı getirdi

27 Kasım 2018 Salı 17:51
Macclesfield Town'da Sol Campbell dönemi


İSTANBUL (AA) - İngiltere 4. Futbol Ligi ekibi Macclesfield Town'da teknik direktörlüğe Sol Campbell getirildi.

Macclesfield Town Kulübü, 44 yaşındaki Campbell ile teknik direktörlük görevi için 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Tottenham ve Arsenal gibi takımlarda birçok başarı yakalayan eski İngiliz milli oyuncu Campbell, ilk teknik direktörlük deneyimini Macclesfield Town'da yaşayacak.

Bu sezon Mark Yates ve Danny Whitaker'ın teknik direktörlük yaptığı Macclesfield Town, 4. Lig'de 19 haftada topladığı 10 puanla son sırada bulunuyor.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:51
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