Maccabi Tel Aviv, Quincy Acy’i transfer etti İsrail takımlarından Maccabi FOX Tel Aviv, 7 yıl NBA’de oynayan ABD’li basketbolcu Quincy Acy ile anlaştı.

İsrail takımlarından Maccabi FOX Tel Aviv, 7 yıl NBA’de oynayan ABD’li basketbolcu Quincy Acy ile anlaştı.

THY Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ekibi bu kapsamda ABD’li basketbolcu Quincy Acy’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acy ile anlaştığını duyurdu. Başarılı oyuncu kariyerinde ilk kez Euroleague’de mücadele edecek.

28 yaşındaki basketbolcu, 7 yıllık NBA kariyerinde 337 karşılaşmada 4.9 sayı ve 3.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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