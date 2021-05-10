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Gündem Macaristan'dan Türkiye açıklaması! Karşılıklı anlaşmaya varıldı
Gündem

Macaristan'dan Türkiye açıklaması! Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve ülkesinin karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:50:00 -
Macaristan'dan Türkiye açıklaması! Karşılıklı anlaşmaya varıldı

Türkiye ve Macaristan birbirlerinin koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

Açıklama Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'dan geldi.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

'Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.'

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

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