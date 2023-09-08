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Spor Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş
Spor

Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş

Yeniakit Publisher
2023-09-08 03:40:00 -
Macaristan'dan Sırbistan'a soğuk duş

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Macaristan'ın gollerini 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban atarken, Sırbistan'ın tek golünü 10. dakikada Attila Szalai kendi kalesine attı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 87 dakika sahada kaldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Macaristan kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Macaristan kazandı.

Macaristan 2 dakikada döndü

10. dakikada Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Macaristan maçı 2-1 kazanırken goller 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban'dan geldi.

Gelecek maçlar ve puan durumu

Macaristan 10 puana ulaşırken, Sırbistan 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Sırbistan deplasmanda Litvanya'ya konuk olurken, Macaristan bu kez evinde Çekya ile mücadele edecek.

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