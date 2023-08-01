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Dünya Macaristan’dan İsveç'e ağır tokat
Dünya

Macaristan’dan İsveç'e ağır tokat

Yeniakit Publisher
2023-08-01 00:28:00 -
Macaristan’dan İsveç'e ağır tokat

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekillerinin boykotu sonucu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine İsveç’in NATO üyeliği oylanamadı. Oturum belirsiz bir tarihe ertelendi.

İsveç’in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Macaristan’da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekilleri, muhalefet partilerinin çağrısıyla İsveç’in NATO üyeliğinin oylanması amacıyla düzenlenen parlamento oturumunu boykot etti.

Bilinmeyen Tarihe ertelendi

Parlamentoda 3’te 2 çoğunluğun sağlanamaması üzerine söz konusu oturum bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Türkiye ile hareket edeceği belirtilmişti

Macaristan hükümeti, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceğini belirtmişti. Türkiye, henüz resmi olarak İsveç’in NATO üyeliğine onay vermedi.

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