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Gündem Macaristan'dan İsveç kararı: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile hareket edeceğiz
Gündem

Macaristan'dan İsveç kararı: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile hareket edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-07-05 09:24:00 - 2023-07-05 09:29:31
Macaristan'dan İsveç kararı: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile hareket edeceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 11-12 Temmuz’da düzenlenecek olan NATO Zirvesi’ne sayılı günler kaldı.

Zirveye kısa süre kala Macaristan, İsveç’in NATO üyeliğine dair açıklamalarda bulundu.

"İsveç'in üyeliği konusunda Türkiye ile hareket edeceğiz"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Szijjarto, Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.
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Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız." dedi.

Macaristan parlamentosunda İsveç konusu gündeme alınmadı

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın, geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı.

Macaristan parlamentosunun son toplantısı cuma günü yapılacak.

İsveç’in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.

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