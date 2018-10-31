Macaristan’da üst mahkemeden skandal karar! Artık serbest

Mahkeme gerekçeli kararında, "etik olarak yanlış" davranan ama yaptığı hareketin "vandallık" sayılamayacağı belirtilen gazetecinin cezai suçtan değil "kötü davranıştan dolayı" yargılanabileceğine hükmetti. Mahkeme aynı zamanda zaman aşımından dolayı da davanın sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi.

Sırbistan sınırındaki Roszke köyünde kampa yerleştirilmeyi beklemekten yorulan ve polisten kaçmaya çalışan sığınmacılar arasında bir babayla oğlunun yere kapaklandığı görülmüştü. RTL muhabiri Stephan Richter’in çekip Twitter hesabında paylaştığı videodan anlaşıldığı üzere, Petra Laszlo polisten kaçamasınlar diye babaya çelme takmış, baba ve oğlunun yere düşmesine neden olmuştu.