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Macaristan’da üst mahkemeden skandal karar! Artık serbest

Macaristan’da üst mahkeme 2015’te Sırbistan sınırında oğlunu sırtında taşıyan ve polislerden kaçmaya çalışan sığınmacı bir babaya çelme takan, diğer sığınmacıları da tekmeleyen Macar gazeteci Laszlo hakkındaki 3 senelik hapis cezası kararını bozdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:49
Macaristan’da üst mahkemeden skandal karar! Artık serbest

Mahkeme gerekçeli kararında, "etik olarak yanlış" davranan ama yaptığı hareketin "vandallık" sayılamayacağı belirtilen gazetecinin cezai suçtan değil "kötü davranıştan dolayı" yargılanabileceğine hükmetti. Mahkeme aynı zamanda zaman aşımından dolayı da davanın sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi.

Sırbistan sınırındaki Roszke köyünde kampa yerleştirilmeyi beklemekten yorulan ve polisten kaçmaya çalışan sığınmacılar arasında bir babayla oğlunun yere kapaklandığı görülmüştü. RTL muhabiri Stephan Richter’in çekip Twitter hesabında paylaştığı videodan anlaşıldığı üzere, Petra Laszlo polisten kaçamasınlar diye babaya çelme takmış, baba ve oğlunun yere düşmesine neden olmuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:49
  1. Petra László
  2. DÜNYA Haberleri

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  • turkturk40 dk önce
    sEREFINI KAYBEDEN BIR TOPLUMA HERSEY HAK VE GEERKLIDIR.ABD NINOYUNLARIYL AULKESIN IYOK EDENLER BOYLE GAVUR ELLERDE YADA KENDI ULKESINDE HER TURLU TECAVUZU YAPARLAR//
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