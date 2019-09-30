0553 313 94 23

Macaristan İtalya'ya sınırlarının korumasını teklif etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "İhtiyaç halinde İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebiliriz" dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 06:42
Macaristan İtalya'ya sınırlarının korumasını teklif etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin düzensiz göçle mücadele kapsamında İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebileceğini söyledi.

Başbakan Orban, liderliğini yaptığı Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin Budapeşte'de düzenlenen 28'inci kongresinde konuştu.

Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın dış sınırlarını koruduğunu söyleyen Orban, Macar hükümetinin izlediği göç politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye çağrıda bulundu.

İtalya'nın dış sınırlarını korumada ülkesinin yardımcı olabileceğini belirten Orban, Conte'ye seslenerek, "İhtiyaç halinde İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebiliriz. Düzensiz göçmenlerin girişine siz izin verdiniz ama yine de isterseniz ciddi sayıda düzensiz göçmeni İtalya'dan kendi ülkelerine taşımayı üstlenebiliriz. Bir tek sözün yeterli. Hemen harekete geçebiliriz." diye konuştu.

Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın, Brüksel merkezli bir imparatorluk istemediğini, aksine Avrupa uluslarından oluşan bir ittifak talep ettiğini kaydeden Orban, bugün Avusturya'da düzenlenen seçimlerde de kendilerini destekleyenlerin seçimi kazanacağını umduğunu dile getirdi.

Orban, kongrede aldığı 1406 oy ile tekrar parti başkanı seçildi.

Başbakan Orban, daha önce yaptığı açıklamada, Conte'yi ülkesinin limanlarını düzensiz göçmenlere açarak onları Avrupa'ya taşımakla suçlamıştı.

 Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 06:42
  1. düzensiz göç
  2. İtalya
  3. Macaristan
  4. Macaristan Başbakanı Viktor Orban
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viral enfeksiyonu nedir tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonun belirtileri neler?
    1. Viral enfeksiyonu nedir tedavisi nasıl..
    2. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel..
    3. Mardin'de bir terörist öldürüldü
    4. Beşiktaş, Trabzonspor maçı sonucu puan..
    5. Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD..
    6. AK Parti'den son dakika açıklaması: 9..
    7. 30.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini..
    9. 'Yahudilerin Aksa baskını..
    10. Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor
    11. 935 gramlık elma görenlerin dikkatini..
    12. Elon Musk Ay'a ve Mars'a insan..
    13. Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı..
    14. Macaristan İtalya'ya sınırlarının..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    16. Akşenerhastanede 'viral enfeksiyon'..
    17. Washington'da Geleneksel Türk..
    18. 'Süt fiyatlarında üretici lehine..
    19. İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde..
    20. Çin'in 'hipersonik seyir füzesi' ifşa..
    21. Sahilde denizaltı mühimmatı bulundu!
    22. ASELSAN üretti: Türkiye'nin ilk..
    23. Acai üzümü nedir? Acai üzümünün..
    24. Milli sporcu Ramil Guliyev yarı filan..
    25. Rusya'dan çarpıcı açıklama: ABD ile..
    26. Ravioli nedir? Ispanaklı ravioli nasıl..
    27. 30 Eylül Pazartesi günü hava nasıl..
    28. Lojmanlar satışa çıkıyor
    29. Bakan Varank duyurdu! Milli lazer..
    30. İŞKUR 52 bin personel işçi alımı..
    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu protesto ettiler! 'Yuhalayıp sahneden indirdiler'
    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu protesto ettiler! 'Yuhalayıp sahneden indirdiler'
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki: Tüm halkı katil ilan etmesi bir suç
    Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki: Tüm halkı katil ilan etmesi bir suç
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı
    Bakan Soylu tartışmalara son noktayı koydu! İmamoğlu’nun yeri bile hazırdı
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!