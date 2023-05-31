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Siyaset Macaristan Başbakanı Orban’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
Siyaset

Macaristan Başbakanı Orban’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 21:02:00 -
Macaristan Başbakanı Orban’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Victor Orban, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı arayarak tebrik etti.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban’ın doğum gününü kutladı.

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