  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:24:00 -
Macaristan Başbakanı Orban'a Çin aşısı uygulandı

Orban, yaptığı açıklamada, aşı kampanyası kapsamında sıranın hükümet yetkililerine geldiğini ve kendisine Çin aşısının uygulandığını söyledi.

Aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirten Orban, ülkede 3. dalganın etkili olduğunu belirterek herkesten aşı kaydı yaptırmalarını istedi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 469 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 428 bin 599'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artışla 14 bin 974'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!
Dünya

Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay