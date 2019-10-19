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'Macaristan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'yi iyi anlayan ülkelerden biri'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Macaristan, bu konuda (Barış Pınarı Harekatı) Türkiye'yi en iyi anlayan ve bu konudaki haklılığını dile getiren ülkelerden biri." dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:04
'Macaristan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'yi iyi anlayan ülkelerden biri'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'ın Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye'yi en iyi anlayan ve bu konudaki haklılığını dile getiren ülkelerden olduğunu belirtti.

Macaristan'a ziyarette bulunan Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye-Macaristan ilişkilerine ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, Macaristan ziyareti kapsamında, Macar Yurttaş Birliği Partisinin (Fidesz) Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Katalin Novak, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Macaristan'ın Türkiye ile hem dostluk hem de tarihi bağları bulunduğunu ve Novak ile gerçekleştirdiği görüşmenin çok verimli geçtiğini aktaran Yılmaz, "Macaristan, çok güçlü dostluk ve tarihi bağlarımız olan bir ülke. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, gerçekten çok verimli ve sıcak geçti. Fidesz Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Aile Bakanı Sayın Katalin Novak ile yaklaşık 2 saatlik görüşme gerçekleştirdik. Macaristan-Türkiye ilişkilerini ve her iki ülkenin gündemini detaylı şekilde görüştük." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Macaristan'ın destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suriye konusu sıcak bir konu olarak önemli bir yer tuttu. Suriye'de yaptığımız Barış Pınarı Harekatı'nı detaylı şekilde aktarma imkanı bulduk. Macaristan, bu konuda Türkiye'yi en iyi anlayan ve bu konudaki haklılığını dile getiren ülkelerden biri. Macaristan'ın sunduğu bu dostluğa ve desteğe teşekkürlerimizi sunduk."

"Yakın tarihte Cumhurbaşkanımızın ziyareti gerçekleşecek"

İki ülke arasında güçlü ekonomik ilişkilerin bulunduğuna, ticaret hacminin 6 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğine işaret eden Yılmaz, söz konusu meblağın yarısına bu sene yaklaşılacağını belirtti.

Yılmaz, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kasımda düzenleneceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna başkanlık edeceğini bildirerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın buraya gelişi söz konusu. Henüz resmi olarak tayin edilmiş olmasa da ziyaretin şu an itibarıyla 6-7 Kasım'da gerçekleşeceği öngörülüyor. Yakın bir tarihte inşallah Cumhurbaşkanımızın ziyareti gerçekleşecek ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı olacak."

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Yılmaz, "Gül Baba, Macaristan ve Türkiye arasında ortak tarihi miras. TİKA ve Macaristan hükümeti çok güzel bir restorasyon projesi uyguladı. Açılıştan bugüne kadar 70 binden fazla ziyaretçi ağırlamış durumda, bu rakam da çok sevindirici." diye konuştu.

Yılmaz, Macaristan'daki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla verimli bir toplantı yaptığına ve dış dünyada Türkiye'nin algısını bozmaya çalışan çok çeşitli kesimlerin var olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gerçekliği ve algısı arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Bu girişim de maalesef birçok insanı olumsuz etkiliyor. Bu konuda ciddi çaba sarf etmemiz, devletin çabasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Kendimizi ve ülkemizi daha iyi anlatmamız gerekiyor."

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:04
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Cevdet Yılmaz
  3. Anadolu Ajansı

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