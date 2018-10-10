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Macar basını Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördü

Başkan Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı ziyaret, Macar basınında büyük yankı uyandırdı. Macarlar, söz konusu ziyareti önemli bir gelişme olarak yorumladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:31
Macar basını Erdoğan'ın ziyaretini böyle gördü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8-9 Ekim'de Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret bu ülkenin basınında geniş yer aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Magyar İdök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, ''Türkiye'nin istikrarı çıkarımıza'' şeklindeki açıklamasını başlığa taşıdı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Janos Ader, Başbakan Orban ve Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldiği belirtilen haberde, Erdoğan'ın Budapeşte'deki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin de açılışını yaptığı kaydedildi.

"Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan bir ilişkisi var"

Haberde ayrıca, Orban'ın ziyarete ilişkin, "Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan bir ilişkisi var. Türkiye'de istikrarlı bir hükümetin başta olması Macaristan'ın da güvenliğinin garantisi. Türkiye, Macaristan gibi göç yollarının üzerinde. Türkiye’nin bölgede barışı tesis edebilecek bir istikrara sahip olması ve yasadışı göçü bölgeden uzak tutabiliyor olması bizim için çok önemli." değerlendirmesi öne çıkartıldı.

 ''Hem Macaristan hem de Türkiye istikrarlı hükümetlere sahip'' 

Macaristan'ın etkili haber kanallarından Hir TV'nin internet sitesinde yayınlanan haberde, Orban'ın, ''Hem Macaristan hem de Türkiye istikrarlı hükümetlere sahip.'' şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

Haberde ayrıca, Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiği ve bu ziyarette Başbakan Orban'ın ülkesinin bu konudaki duruşunu teyit ettiği belirtildi.

Hükümete muhalif duruşuyla bilinen internet sitesi 444.hu ise ziyaretle ilgili haberinde ''Günün fotoğrafı: Erdoğanlar dua ederken Orban ve Semjen köşede önlerine bakıyor'' başlığını kullandı.

Haberde, Başbakan Orban'ın kısa bir süre önce ''Müslüman işgalci güçler'' olarak nitelediği mültecilerin Hristiyan Avrupa'yı tehdit ettiği iddiasında bulunduğu ancak bir Müslüman dervişin türbesinin açılışına katıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:31
  1. Macaristan
  2. Başkan Erdoğan

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