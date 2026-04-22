Maç sonu Sadettin Saran'a ağır sözler!
Konyaspor'a 1-0 yenilerek kötü bir şekilde Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de, taraftarların maç sonu başkan Sadettin Saran'a söylediği sözler ortalığı karıştırdı.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenilerek kupaya veda etti
"DAHA NE OLMASI GEREKİYOR?"
Maçın ardından stadyumdan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a bir taraftarın “Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?” diye seslenmesi üzerine ortalık karıştı.
Fenerbahçe yöneticileri ile taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.