Maç sonu futbol sahası boks ringine döndü

Maç sonu futbol sahası boks ringine döndü

Bilecik'te oynanan 1. Amatör Lig play-off müsabakası sonrası saha içi adeta ringe dönerken, uçan tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonu belirleyecek olan play-off müsabakasında A Grubunun üçüncüsü 1969 Bilecikspor Kulübü ile B Grubu'nu kinci sırada bitiren Pazaryerispor, Söğüt İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın taraftarları güzel havada kendilerine ayrılan alanları tıka basa doldururken, 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları, 120 dakika susmadan takımını destekledi. Normal süresi 1-1 biten maçın ikinci uzatma devresinin 118. dakikasında bulduğu golle 1969 Bilecikspor Kulübü, yarı finale yükseldi.

Maçın bitmesine dakikalar kala Pazaryerisporlu Süleyman Taş ile 1969 Bilecikspor Kulübü kulübesi arasında ağız dalaşı yaşandı. Bu esnada küfürler havada uçuşurken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Pazaryerisporlu Süleyman Taş, 1969 Bilecikspor Kulübü oyuncusu Adem Çayır'a saldırdı. Bu esnada oyuncuya başka bir 1969 Bilecikspor Kulübü futbolcusu Muhhammet Ali Aydemir uçan tekme ile karşılık verdi. Ardından saha içi bir anda karıştı. Olayları polis zorlukla kontrol altına aldı.

