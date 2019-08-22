Maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrısı olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Şilili futbolcu en az 4 hafta yok.22 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Tecrübeli sağ bekin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Takımda ayrıca Tolgay Arslan ileHasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.
Victor Moses da sakatlanmıştı
Fenerbahçe'de Victor Moses, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.
Nijeryalı oyuncunun da üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş, kontrollerinin ardından sahalardan 5 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.
Mauricio Isla, Victor Moses'tan sonra Fenerbahçe'de sakatlanan ikinci oyuncu oldu.
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