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Medya Mabel Matiz'den LGBT propagandası
Medya

Mabel Matiz'den LGBT propagandası

Yeniakit Publisher
2023-06-14 02:55:00 -

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödül alan Mabel Matiz, LGBT propagandası yaptı.

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan isimlerden birisi de Mabel Matiz oldu.

Konuşması geceye damga vurdu

Ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in teşekkür konuşması gecenin çok konuşulan olayı oldu. Ödülünü LGBT'lere armağan eden Matiz'in konuşmasını konuklar alkışladı.

"Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum"

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum."

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