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Ekonomi Maaşımdan kesilecek SGDP miktarı ne kadar olur? Emekli maaş kesintisi neden olur?
Ekonomi

Maaşımdan kesilecek SGDP miktarı ne kadar olur? Emekli maaş kesintisi neden olur?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi nasıl hesaplanır? Asgari ücretin çok altında bir maaş almama rağmen benden kesilecek SGDP miktarı ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:41:00 - 2021-02-10 13:43:33
Maaşımdan kesilecek SGDP miktarı ne kadar olur? Emekli maaş kesintisi neden olur?

Sosyal Güvenlik Destek Primi nedir? Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan kesintidir. Bu kesinti hem işverenden yapılır hem de çalışanın kendisinden yapılır.  Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılır. Kamuda çalışanlar ise emekli aylığından kesinti yapılarak yine kamuda çalışabilirler.

Bağ-Kur, SSK veya T.C. Emekli Sandığı emeklisi olup da emekli olduktan sonra işçi olarak çalışanların işverenleri özetle SSK'ya her ay emekli işçileri için SGDP (sosyal güvenlik destek primi) ödemek zorundadırlar. Nereden emekli olursa olsun emekli olduktan sonra bir fabrikada veya işyerinde işçi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin emekli aylığına hiç dokunulmaz sadece işe başladığı işyerinde aldığı ücretin yüzde 32 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) SSK'ya ödenir. Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim ödemeniz lazım. 4/A’lı olarak çalışacaksınız yüzde 30 SGDP ve iş kazası ve meslek hastalığı için de yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 32 kesinti yapılıyor.

Kimlerden prim kesintisi yapılmaz?

Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

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