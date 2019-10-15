Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını tüm çalışanlar tarafından merak edilmekte. Konu emeklilik olunca, en çok merak edilenlerin başında da emekli maaşının nasıl yükseltileceği geliyor. Peki maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Emeklilik için üç koşulun yerine getirilmesi gerekiyor; belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor, emekli maaşı bağlanamıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı? sorusunu cevaplandırdı.

Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Soru: 1988 Kasım ayında sigorta girişim var. Son 6 yıl sigortam yüksekten yattı. Emeklilikte maaşım yüksek olur mu? Musa Yüksekkaya

25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız bulunuyor. Emeklilikte maaşınızı tüm kazançlarınız belirliyor. Yani 1988 yılı 11. ayında yatan maaşınız da hesaba katılıyor son maaşınız da son 6 yılda yüksekten yatması tabikii katkı yapar ama tek başına yetmez. Yüksekten kastınız ne, o da belli olmuyor tabi.

Emeklilikte maaş artırma yolaları neler?

SSK’lı emekli olmak Bağ-Kurlu ya da tarım Bağ-Kurlu statüsünde emekli olmaktan daha avantajlı. Emeklilik öncesi son 3.5 yıl önemli. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışsanız da son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirip, SSK’dan emekli olursanız maaşınız artar.

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