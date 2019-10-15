0553 313 94 23

Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını tüm çalışanlar tarafından merak edilmekte. Konu emeklilik olunca, en çok merak edilenlerin başında da emekli maaşının nasıl yükseltileceği geliyor. Peki maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

15 Ekim 2019 Salı 17:11
Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını tüm çalışanlar tarafından merak edilmekte. Konu emeklilik olunca, en çok merak edilenlerin başında da emekli maaşının nasıl yükseltileceği geliyor. Peki maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Emeklilik için üç koşulun yerine getirilmesi gerekiyor; belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor, emekli maaşı bağlanamıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı? sorusunu cevaplandırdı. 

Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?

Soru: 1988 Kasım ayında sigorta girişim var. Son 6 yıl sigortam yüksekten yattı. Emeklilikte maaşım yüksek olur mu? Musa Yüksekkaya

25 yıl, 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız bulunuyor. Emeklilikte maaşınızı tüm kazançlarınız belirliyor. Yani 1988 yılı 11. ayında yatan maaşınız da hesaba katılıyor son maaşınız da son 6 yılda yüksekten yatması tabikii katkı yapar ama tek başına yetmez. Yüksekten kastınız ne, o da belli olmuyor tabi.

Emeklilikte maaş artırma yolaları neler?

SSK’lı emekli olmak Bağ-Kurlu ya da tarım Bağ-Kurlu statüsünde emekli olmaktan daha avantajlı. Emeklilik öncesi son 3.5 yıl önemli. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışsanız da son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirip, SSK’dan emekli olursanız maaşınız artar.

Kadınlarda Bağkur emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Erken emeklilikte son dakika haberleri! SSK SGK Bağkur 4A, 4B, 4C zaman emekli olur?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:11
  1. Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli maaşı da yüksek yatar mı?
  2. Emeklilikte maaş artırma yolaları neler?
  3. tavandan prim ödeyen ne kadar emekli maaşı alır
  4. en yüksek ssk emekli maaşı 2019
  5. en yüksek emekli maaşı kim alıyor
  6. emekli maaşı hesaplama
  7. en yüksek işçi emekli maaşı 2019
  8. sgk 4a en yüksek emekli maaşı ne kadar
  9. en yüksek emekli maaşı nasıl alınır
  10. en yüksek emekli maaşı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun
    1. İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem..
    2. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
    3. Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi
    4. Ölen birisinin aylığı nasıl alınır?..
    5. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    6. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    7. 52 kişi katledilmişti! HDP'den harekat..
    8. Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli..
    9. İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat..
    10. Griezmann'ın asker selamı ortaya..
    11. Beşiktaş’a Victor Ruiz şoku!
    12. Erdoğan HDP'li Osman Baydemir için..
    13. Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
    14. Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci!
    15. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı ile..
    16. Sakarya'da FETÖ/PDY davası
    17. Hainlikte son nokta! FETÖ'cü Enes..
    18. Su kefiri mayalama nasıl yapılır? En..
    19. Ruhani’den ABD’nin yaptırımlarına..
    20. AK Partili isimden Gül, Babacan ve..
    21. Kırklareli'nde bulundu, ihbar üzerine..
    22. Abdurrahman Kaan da Jet Fadıl mağduru..
    23. İsmail Saymaz 'İslamiyet güneşinden'..
    24. IMF'den kritik Türkiye açıklaması
    25. Suriye'de hareketli saatler! Rusya..
    26. Down sendromu neden olur? Down..
    27. Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    28. Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki:..
    29. Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in..
    30. Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur