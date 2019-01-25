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Maaş gibi burs

33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı işbirliği projeleri desteklenecek. Sanayinin ihtiyaç duyduğu 120 farklı proje doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrenciler, eğitimleri boyunca, aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar.

25 Ocak 2019 Cuma 14:09
Maaş gibi burs

Beyin göçünü önlemek için akademik çalışma yapacak gençleri destekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin ihtiyaç duyduğu projelerde yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs vereceklerini açıkladı. Varank, TÜBİTAK’ta, “Sanayi Doktora Programı”mında desteklenecek projeler için düzenlenen imza törenine katıldı.

Nitelikli insan kaynağı

Türkiye’nin, bu adımla üniversite-sanayi işbirliği açısından tarihi bir adım attığına işaret eden Varank, söz konusu programla sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağının, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetişeceğini ve istihdamda aktif şekilde yer alacağını söyledi. Varank, doktora öğrencilerinin, süreç boyunca iş dünyasını daha yakından tanıyacağına ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitimlerini tamamlayacağına dikkati çekerek, bu kişilerin mezuniyet sonrasında iş aramadan doktora yaptıkları alanda istihdam edileceklerini ve böylece sanayide nitelikli bilgiye dayanan katma değerli üretimi artırmış olacaklarını bildirdi.

517 doktora öğrencisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018’de açıklanan birinci 100 Günlük İcraat Programı ile sanayi ve teknoloji politikalarında yeni bir süreç başlattıklarını anımsatan Varank, “Sanayi Doktora Programımız bu yeni sürecin önemli bileşenlerinden. Program kapsamında açtığımız çağrıya, beklentilerimizin üzerinde bir talep geldi. Gelinen noktada bugün aramızda bulunan 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Böylece 120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu tutarın yüzde 25’i firmalarca ödenecek. Programın en önemli kısmıysa doktora sonrasında mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sağlayacağız” diye konuştu.

Destek iş hayatında da sürecek

İstihdam desteği hakkında bilgi veren Varank, doktora öğrencisi mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse yüzde 40 ile 60 arasında değişen oranlarda maaş desteğinin TÜBİTAK tarafından karşılanacağını aktardı. Varank, sanayide yapısal dönüşümün, nitelikli insan kaynağıyla birlikte gerçekleşeceğini belirterek, firmaların ihtiyaçlarını merkeze alarak hazırladıkları Sanayi Doktora Programı’nın bu amaçla atılmış çok somut bir adım olduğunu söyledi.
Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı ilan ettiklerini hatırlatarak, Türkiye’yi tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:09
  1. Mustafa Varank
  2. TÜBİTAK
  3. Sanayi Doktora Programı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. 100 Günlük İcraat Programı

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