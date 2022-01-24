2022 yılının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Vatandaşlar ise maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltildi.

Ek zam ödemelerinin ne zaman maaşlara yansıyacağı hangi gün hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Maaş farklarının ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.