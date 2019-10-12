Maaş alamıyorum istifa etsem haklarımı alabilir miyim? Maaş alamıyorum istifa edeceğim tazminat alabilir miyim? Kıdem tazminatı milyonlarca çalışan için maddi bir güvence olmakta. 1 yılı dolduran her çalışanın, birikmiş tazminatı hesabına yatmakta. Peki tazminat kimler alır? Maaş alamayan istifa etse tazminat alabilir mi? sorularına ilişkin haberin detayları.

Bir çalışan “Maaş alamıyorum, çalıştığım şirket maaşları geç ve düzensiz ödüyor. istifa edeceğim ne gibi bir yol izlemeyelim?” sorusuna maaşların düzensiz ödenmesi ve bu sürecin çok uzun sürmesi fesih nedeni olabilir. Şimdi de kıdem tazminatı nedir, kimler alır, şartları nelerdir? sorularına ilişkin bilgiler verelim. Belli durumlarda kendi ayrılan da, işten çıkartılan da alabiliyor.

Maaşına zam alamayan işçi istifa ederse kıdem tazminatı alır mı?

Çalışanların çeşitli sebeplerle işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllar karşılığında işverence kendilerine ödenen para kıdem tazminatını oluşturuyor. Kıdem tazminatını aynı iş yerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar, ayrıldıklarında tazminat alamıyorlar.

Kıdem tazminatı kamuda ya da özel sektörde çalışan işçileri kapsıyor. Kendi işini yapanlar yani Bağ-Kur'lular ve 4C'li dediğimiz memurlar tazminat alamıyor. Memurlar emeklilik ikramiyesi alıyor.

Genel anlamıyla kıdem tazminatını alabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. İşçi herhangi bir sebep olmadan istifa edip ayrılırsa, kıdem tazminatı alamıyor.

Kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alır mı?

Genel anlamıyla baktığınızda istifa edenler kıdem tazminatı alamıyorlar. Ancak bunun istisnaları var.

İş Kanunu 24. Madde'de sayılan haklı fesih şartlarının oluşması durumunda istifa edenler tazminat alabiliyor.

Emekli olanlar kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor.

Zorunlu askerlik görevine gidenler ayrılıp tazminat alabiliyor.

Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçene kadar ayrılan kadın çalışanlar tazminat alabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar SGK'dan 15 yıl 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair yazı aldıktan sonra kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyorlar.

Vefat halinde de yakınlarına tazminat ödeniyor.

3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı nasıl alınır?

İkinci kez kıdem tazminatı nasıl alınır, şartların neler?

Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır Kıdem tazminatı hesaplama 2019

Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir nereye başvurulur