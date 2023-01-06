Maarif Vakfı öğrencileri ABD’de yüzde 1’lik dilime girmeyi başardı

Sınavda 800 toplam puan üzerinden 780 alarak ABD genelinde yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerden Ayşe Kaplan, sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu ancak bunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Sınıfından kendisi dışında iki öğrencinin daha sınava girdiğini kaydeden Kaplan, sınıf arkadaşı Semanur Kılıç’ın da 800 üzerinden 760 puan aldığı, onun da yüzde 1’lik dilime girdiği bilgisini paylaştı. Maarif Okulu Müdiresi Beyhan Doğan da iki öğrencinin SAT sınavında gösterdiği üstün başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek “Ama şaşırmadım, lise kısmında öğrenci sayımız şu an az ancak çok başarılı öğrencilerimiz var” dedi. Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir de iki öğrencinin SAT sınavı başarısı için, “Bütün dünyada faaliyet gösteren Maarif Vakfının ABD’deki okulunda böyle bir ilke imza atmak bizim için çok heyecan verici” dedi.