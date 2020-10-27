Maalesef Milli Gazete… Haydarpaşa Garı’na yer var Erdoğan’ın boykot çağrısına yer yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Din-i Mübin-i İslam’a açıkça savaş açtı. 70’ten fazla cami kapatan Macron, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik skandal karikatürleri devlet binalarına asarak büyük bir provokasyona imza attı.

Macron’un İslam karşıtı rezilliklerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullanımı zorunlu olmayan Fransız malı ürünlerin kullanılmamasını istedi.

Erdoğan’ın boykot çağrısı uluslararası ve ulusal basında geniş yankı bulurken, Milli Gazete’nin bugünkü sayısı tepkilere neden oldu. Milli Gazete, Haydarpaşa Garı hakkında verilen mahkeme kararını dahi birinci sayfadan duyururken, Erdoğan’ın boykot çağrısını görmezden geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete’nin bugünkü sayısı da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cümlelerine iki satırlık yer verildiğini belirten Murat Alan, bu cümlelerin de boykotla ilgili olmadığını vurguladı.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, Haydarpaşa Garı’nda İBB lehine verilen kararın dahi gazetede yer aldığını ancak dünyanın konuştuğu boykot çağrısına yer verilmediğini söyledi.