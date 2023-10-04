Maalesef diyerek Meteoroloji yarın için uyardı! Bu gelişme Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Eylül ayı ile birlikte sıcaklıklar hızla düşmüş gözler yağışlara çevrilmişti. Beklenen yağışlar ise 1 Ekim tarihi itibariyle başladı. Tüm yurt genelinde sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken vatandaşlar 'Bugün hava durumu nasıl? Yağışlar hangi bölgelerde görülecek? İstanbul'da yağış var mı?' sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak uyardı. Perşembe günü için korkutan uyardı. Meteoroloji kaynakları acil durum koduyla uyardı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ UZMANLARI 'MAALESEF' DİYEREK UYARDI: PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Vatandaşlar etkili olan yağışlar sonrası güncel hava durumunu merakla takip ederken Havaforum'dan son dakika uyarısı geldi. Perşembe günü basınçlı havanın tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirten uzmanlar, "Türkiye maalesef perşembe gününden itibaren yüksek basıncın etkisine giriyor. Gündüzleri ılık/güneşli geceleri ise soğuk/ayaz olacak. Yüksek basınçta hava durağan ve kirli olur..." uyarısında bulundu.

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