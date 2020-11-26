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Ekonomi M3 para arzı azaldı
Ekonomi

M3 para arzı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:46:44 -
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 414,3 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Kasım itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,51 azalışla 3 trilyon 414 milyar 339 milyon 513 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 13 Kasım'da 3 trilyon 431 milyar 894 milyon 284 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,78 azalarak 315 milyar 940 milyon 417 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,08 artışla 743 milyar 210 milyon 412 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,60 düşüşle 1 trilyon 61 milyar 462 milyon 389 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,30 azalışla 1 trilyon 630 milyon 60 bin lira oldu.

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