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Ekonomi M3 para arzı azaldı
Ekonomi

M3 para arzı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:01:28 -
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 azalışla 3 trilyon 320 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ağustos itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,55 azalışla 3 trilyon 319 milyar 950 milyon 888 bin liraya indi. M3 para arzı, 14 Ağustos'ta 3 trilyon 338 milyar 382 milyon 963 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,21 azalarak 361 milyar 85 milyon 768 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,48 artarak 650 milyar 435 milyon 633 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,63 düşüşle 1 trilyon 63 milyar 416 milyon 435 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,05 azalışla 924 milyar 568 milyon 338 bin lira oldu.

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