M. Gazi Yaşargil Genç Beyin Cerrahı Ödülü için başvurular başladı. Yeditepe Üniversitesinden açıklamaya göre, geçen yıl 99 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil, geliştirdiği mikrocerrahi teknikler ve cerrahi mikroskop kullanımını yaygınlaştırmasıyla dünya tıp tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Özellikle beyin damar hastalıkları ve tümör cerrahisinde uyguladığı yöntemler bugün küresel ölçekte standart kabul ediliyor. Meslek hayatı boyunca binlerce hastanın yaşamına dokunan Yaşargil, aynı zamanda yetiştirdiği cerrahlarla alanın geleceğini şekillendirdi.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ödül programı, dünyanın dört bir yanından genç beyin cerrahlarını İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor. Ödül kapsamında mikronöroşirürji ve mikrocerrahi anatomi alanındaki bilimsel çalışmalar, bağımsız uluslararası bir bilim kurulu tarafından değerlendirilecek.

Yaş sınırlaması var mı?

Kazanan, 20 Haziran'da düzenlenecek 14. İstanbul Yaşargil Mikronöroşirürji Kursu sırasında açıklanacak. Ödüle başvurmak isteyen adayların 40 yaş ve altında olması, beyin cerrahı veya asistanı olması, başvurduğu makalenin birinci yazarı olması, çalışmanın mikronöroşirürji veya mikrocerrahi anatomi alanında olması ve makalenin 2025 yılı içerisinde SCI indeksli bir dergide yayımlanmış olması gerekiyor. Online ahead-of-print makaleler değerlendirmeye alınmıyor.

Başvuru için özgeçmiş, bir referans mektubu ve yayımlanmış makalenin PDF kopyası talep ediliyor. Son başvuru tarihi: 1 Mayıs 2026. Başvurular, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'nin [email protected] adresine e-posta yoluyla yapılabiliyor.