M. Esad Coşan Hoca, Çanakkale'de anılacak
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, doğumunun Hicri takvime göre 88. yılında Çanakkale'de sempozyum ve çeşitli etkinliklerle anılacak.
Mahmud Esad Coşan Vakfı'ndan (MEC Vakfı) yapılan açıklamaya göre, anma programı 27-29 Ağustos'ta 3 farklı mekanda yapılacak.
Etkinlikler kapsamında 57 akademisyenin sunum yapacağı sempozyumun yanı sıra Gelibolu Azepler Namazgahı'nda açılış programı ve Coşan'ın dünyaya geldiği Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe Köyü'nde hatim ve dualar icra edilecek.
Katılımcılara internet sayfası üzerinden kayıt ile katılım imkanı sunulan sempozyum ve anma etkinlikleri, 2001'de vefat eden Coşan'ın bugüne kadarki çalışmalarının yeniden gündeme getirilmesi amacıyla düzenleniyor.
Üç gün sürecek program hakkında ayrıntılı bilgiye MEC Vakfı'nın "https://sempozyum.mec.org.tr" adresinden erişilebiliyor.
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