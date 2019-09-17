Lyon Zenit maç sonucu!
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. İşte, Lyon Zenit maç sonucu…17 Eylül 2019 Salı 22:13
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Lyon ile Zenit karşı karşıya geldi. İşte, Lyon Zenit maç sonucu…
Şampiyonlar Ligi’nde hasret sona erdi. Devler Ligi bugün oynanan maçlarla start aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Fransız ekibi Lyon, Groupama Stadı'nda Zenit'i konuk etti. İşte, Lyon Zenit maçının tüm detayları...
İlk gol Zenit’ten
Mücadeleye Zenit hızlı başlayan taraf oldu. Maçın 41. dakikasında Azmoun Zenit'i 1-0 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu.
Ev sahibi Lyon maçın 51. dakikasında Depay'ın kullandığı penaltı atışıyla durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
G Grubu 2. hafta fikstürü
2 Ekim Çarşamba
22.00 Zenit-Benfica
22.00 RB Leipzig-O. Lyon
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