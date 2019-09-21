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Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 6’ncı haftanın kapanış mücadelesinde lider Paris Saint Germain, Lyon deplasmanına çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta? Lyon PSG maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:19
Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 6’ncı haftanın kapanış mücadelesinde lider Paris Saint Germain, Lyon deplasmanına çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta? Lyon PSG maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Lyon PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

22 Eylül 2019 Pazar günü Lyon Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22:00’de başlayacak. Mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

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İki takımda son durum

PSG’de saha içinden çok saha dışı olaylar konuşuldu. Brezilyalı yıldız Neymar gitti, gidecek derken transferi son anda yattı ve takımda kaldı. Bunun yanında Mbappe, Cavani gibi yıldız oyuncular da sakatlıklarla mücadele ediyor. Konuk ekip, bunlara rağmen ligde 5 maçta 12 puan topladı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında da Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Ev sahibi Lyon ise sezona inişli-çıkışlı başladı. 2’de 2 yaptıktan sonra çıktıkları 3 maçta sadece 2 puan toplayabildiler. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi’nde de Zenit ile berabere kaldılar. PSG karşısında kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyorlar.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:19
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