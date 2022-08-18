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Siyaset Lviv'de tarihi gün! Dünya barışı için tek lider Erdoğan
Siyaset

Lviv'de tarihi gün! Dünya barışı için tek lider Erdoğan

Tahıl koridorunun açılmasında öncü rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya giderek bu sefer barış koridorunun açılması için çabalayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 07:56:00 -
Lviv'de tarihi gün! Dünya barışı için tek lider Erdoğan

Uluslararası ve bölgesel problemlerin çözümünde aktif rol alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya barışı için önemli bir adım daha atıyor. Ukrayna’ya günübirlik çalışma ziyareti yapacak olan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki süren savaşın sona erdirilmesi konusunda daha önce aldığı inisiyatif çerçevesinde tarafları yeniden bir araya getirmek için girişimde bulunması bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden itibaren iki tarafla da görüşme trafiği yürüterek savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf eden, tahıl krizinin aşılmasında da büyük rolü bulunan Erdoğan bugün Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılacağı üçlü bir zirve de yapılacak.

İki liderle de arası iyi

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna’ya giderek Zelenskiy’le bir araya gelmişti ancak bu temaslar barış çabalarından daha çok Ukrayna’ya destek turu mahiyetinde olmuştu. Erdoğan’ın ziyareti ise hem Ukrayna hem Rusya liderleri ile sıcak ilişkiler içerisinde olan bir devlet başkanının ziyareti olması açısından barış umutlarını yeşertiyor.

“Yüz yüze görüşün” teklifi

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Erdoğan’ın Ukrayna’ya yapacağı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyan temaslar kapsamında Erdoğan, mevkidaşı Zelenskiy ile son yıllarda artarak güçlenen ikili ilişkileri değerlendirecek. Erdoğan’ın görüşmede Zelenskiy’e Putin ile yüz yüze görüşme teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi.

Üçlü zirve de yapılacak

Temaslar çerçevesinde ayrıca, Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres’in katılacağı üçlü bir zirvede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerini de değerlendirecek. Mekanizmanın güçlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan’ın hava yoluyla Polonya’ya gitmesi, oradan da kara yoluyla, görüşmenin yapılacağı Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine geçmesi bekleniyor.

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Yorumlar

ersan

akit bekliyorum ne zaman israil ve suriye ye kardesimiz diyeceksiniz

celil yağmuroğlu

BAŞKAN BOŞUNA DEMEDİ DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR BU YETER HER HALDE,,BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ YANİ, KÜRESELCİ ÇETELER((( SİYONİSTLER MASONLAR VE İNGİLİZLERİN )) KURMUŞ OLDUĞU BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ AYAĞINA VE DİZE GETİRDİ,,, EY İNGİLİZ VE SİYON PARTİSİ CHP,,,SİZLER TÜRKİYE PARTİSİ OLAMASINIZ 95 SENE BİR PARTİ NASIL AYAKTA KALIR HELE HELE TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEDE % 5 OLAN H..NLER,,
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