Lütfü Türkkan'ın ahlaksızlığını örtmek için her yolu deniyorlar! 'HDP ile ittifak içinde olmayız'

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine yönelik sinkaflı küfrünün üzerini örtmeye çalışan İP yönetimi her yolu deniyor.

Bu sefer de TV 100 canlı yayınına çıkartılan İyi Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz aracılığı ile "CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse, İyi Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz." mesajı verildi.

'İttifak değil iş birliği'

İYİ Parti ile CHP'nin ittifak değil işbirliğinde olduğunu öne sürerek, insanların aklı ile alay eden İP'li Poyraz, şöyle konuştu:

"CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kurdu."

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik sinkaflı küfrünü de değerlendiren Av. Uğur Poyraz, şehit ağabeyine edilen hakaretin üzerini, tepki gösteren aklı selim çevreleri hedef alarak örtmeye çalıştı: "Biz bu tartışmada küfrün kime edildiğiyle ilgilenmiyoruz. Ancak tartışmalar şehit yakınına küfür edilemez, şehit yakını olmayana küfür edilebilir gibi bir ayrım üzerine doğru götürülüyor. Bunu da tasvip etmiyoruz."