  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Lütfü bacınla işimiz yok ama seni affetmeyeceğiz"
Gündem

"Lütfü bacınla işimiz yok ama seni affetmeyeceğiz"

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan IŞIK Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü TÜRKKAN'ı kınayarak istifaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:37:00 -

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK  ANKARA

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan yayınladığı mesajında şehit yakınından değil Meral Akşener'den özür diledi.
Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan IŞIK Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü TÜRKKAN'ı kınayarak istifaya davet etti.

Dernek Başkanı Işık; "Şehit yakınları bizim kırmızı çizgimizdir. Bu vatan için can vermiş kahraman şehitlerimizin emaneti emanetimizdir. Lütfü; bacınla işimiz yok ama şehit aileleri olarak seni affetmeyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu insanlıktan nasibini almamış kişinin istifası ya da partiden ihracı için gerekeni yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İncir kürünün faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İncir kürünün faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?

İncir kürü kadın hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok problemi ortadan kaldırır.
Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı adayı belediye başkanlarından olabilir mi?" sorusunu yanıtla..
Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı
İSLAM

Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, herkes tarafından merak edilen "Mezarlara neden su dökülür?" sorusunu cevapladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay