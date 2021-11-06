"Lütfü bacınla işimiz yok ama seni affetmeyeceğiz"

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan yayınladığı mesajında şehit yakınından değil Meral Akşener'den özür diledi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan IŞIK Bingöl'de şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü TÜRKKAN'ı kınayarak istifaya davet etti.

Dernek Başkanı Işık; "Şehit yakınları bizim kırmızı çizgimizdir. Bu vatan için can vermiş kahraman şehitlerimizin emaneti emanetimizdir. Lütfü; bacınla işimiz yok ama şehit aileleri olarak seni affetmeyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu insanlıktan nasibini almamış kişinin istifası ya da partiden ihracı için gerekeni yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.