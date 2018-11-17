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Lütfen onlara şunları söylemeyin

Çocuklar ilk olarak ailesini model aldığı için ebeveyn olarak çocuklarımızla konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:15
Lütfen onlara şunları söylemeyin


Çocuklar duydukları bazı şeyleri yetişkinlerden daha hassas yorumlayabilir. Bu durum çocuğunuzun davranışlarını ve size karşı olan tutumunu doğrudan etkileyebilir. Çocuklarınıza şunları söylemezseniz ne iyi olur:

“Yapacağım”

Çocuğunuzun ödevini veya projesini kontrol altına almak istemeniz gayet doğaldır, ancak bunu siz yaparsanız çocuğunuz asla öğrenemez ya da sizin yaptığınıza alıştığı için ödevlerini öğrenmek istemeyecektir.

“Ağlama”

Duyguları ifade etme konusunda çocukların kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Çocuğunuza ağlamaması gerektiğini söylemek onunla ilgili bir sorun olduğu izlenimi bırakır. Ağlamanın tamamen doğal bir davranış olduğunu kabul edin.

“Neden ona benzemiyorsun?”

Hiçbir çocuk kardeşi, ablası, abisi, akranı, arkadaşı veya bir akrabasına benzemez. Karşı tarafla çocuğunuzu kıyaslamak onun daha güçsüz olduğunu hissettirmenize sebep olur, yapmayın.

“Bunu yemek istediğinden emin misin?”

Yargılayıcı bir yorumdan ziyade çocuğunuzla yemek yeme alışkanlıkları hakkında konuşmanız daha etkili olacaktır. Güzel tatlı dilli ikna edici birkaç cümle edin, sonra onun tercihine bırakın.

“Söz veriyorum”

Bir çocuğa söz verdiğinizde, güven sorunu oluşturursunuz. Büyük bir şey istediği zaman söz veriyorum demek yerine "denerim" demeyi tercih edin.

“Korkmaya sebep yok”

Bu onun korktuğu gerçeğini değiştirmez. Daha doğrusu korkuları hakkında onlarla konuşun ve ona yardım etmeye çalışın.

“Ben de senden nefret ediyorum”

Bir durum oldu ve çocuğunuz sizden nefret ettiğini söyledi. Bu durum karşısında siz de ona aynı karşılığı verip yanlış cümleler kurmayın. O ço-cuk!.

“Çünkü canım öyle istedi”

Bu cümle bir klişedir. Sebep göstermeden bu cümleyi kullanmayın. Çocuğunuz kendisinden nefret ettiğinizi anlayabilir. Daha kötüsü keyfiliği genel geçer sebep gibi algılar. Ders çalışmadığı sorduğunuzda aynı cevabı alabilir, şaşırırsınız!

“Kapa çeneni”

Ya da "Sus bezdim artık!" demeyin. Dürüst olmak gerekirse, bu cümle kabalıktan başka bir şey değildir.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:15
  1. çocuk eğitimi
  2. çocuklara söylenmemesi gerekenler

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