Lutenitsa sos nedir? Orjinal lutenitsa (kahvaltılık sos) tarifi

Son zamanlarda neredeyse her kahvaltıda rastlayacağınız lutenitsa sos ürünleri, gurme bir ürün olmakla birlikte kahvaltılık sos çeşitleri arasında yer almaktadır. ‘Lutenitsa sos nedir, nerelerde kullanılır?

Lutenitsa sos, dünya mutfağında sıklıkla tüketilen kahvaltılık sos çeşitleri arasında yer almaktadır. Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan’da sıklıkla tüketilen lutenitsa sosunun anavatanı Balkanlardır. Lutenitsa sos, günümüzde Türk mutfağında da sıklıkla tüketilmektedir.

Lutenitsa Sos Nedir?

Biber, patlıcan, havuç, sarımsak, bitkisel yağ, tuz, domates gibi ürünlerin çeşitli baharatlar ile harmanlanması sonucu imal edilen lutenitsa sos ürünleri, kahvaltı sofralarınıza renk ve lezzet katarak keyifle tüketebileceğiniz bir üründür. Yapımı oldukça zahmetli olan lutenitsa sos ürünleri, kahvaltılık gıda sektöründe hizmet veren markalar tarafından üretilip ambalajlanarak market ve şarküterilerde satışa sunulmaktadır. İçeriğinde acı biberlerin kullanıldığı lutenitsa sos ürünleri, lutenitsa acı sos olarak satışa sunulmaktadır. İçeriğinde kullanılan biberlerin acı olmadığında ise lutenitsa sos ürünleri, lutenitsa tatlı sos olarak anılmaktadır.

Lutenitsa Sos Nasıl Tüketilir, Nerelerde Kullanılır?

Balkanlar’dan tüm dünyaya yayılan lutenitsa sos ürünlerini kahvaltılık sos olarak kullanabileceğiniz gibi ekmek, poğaça, börek gibi hamur işlerinize ekleyerek de yaptığınız hamur işlerinin lezzetini arttırabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı renklendiren lutenitsa sos ürünlerini aynı zamanda kırmızı et, tavuk ve makarna sosu, pizza sosu olarak da kullanabilirsiniz.

Balkan sosu lutenitsa nasıl yapılır? Kahvaltılık balkan sosu tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri yıkayıp kurulayın. Kapya biberi fırında veya ocakta közleyin. Havuçları rendeleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile biraz kavurun. Tencerenin içine rendelediğimiz kabuksuz domatesleri alarak fazla suyunu çektirin.

Acuka nasıl yapılır? Acuka tarifi

Acuka Tarifi için Malzemeler

5 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

5 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Tuz

Acuka nedir?

Acuka, Kafkas halklarına özgü, kahvaltılık ve yemeklik olarak iki çeşidi olan, biber, ceviz ve çeşitli baharatların karışımından yapılan tuzlu meze. Bugün Türk mutfağında sevilerek tüketilir. İçine konan biberin rengine bağlı olarak kırmızıdan turuncuya kadar değişen renklerde olabilir. Yine içine konan bibere bağlı olarak acı ya da tatlı olarak yapılan acuka, genelde kahvaltıda ekmek ile tüketilir.

Acuka Tarifi adım adım yapılışı



Zeytinyağını tavada ısıtın. Salçaları ekleyip birkaç dakika kavurun. Ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ilave ederek karıştırın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.

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