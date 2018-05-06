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Lunaparkta facia! Çocuğun ayağı koptu

Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran’ın ayağı, lunapark oyuncağının altında kalarak koptu.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:26
Lunaparkta facia! Çocuğun ayağı koptu

Olay, Gebze'deki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan oyun alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Muhammed Hamza Başaran, çocuk oyun alanına girdi. Muhammed bekleme alanındayken, 'Dragon' isimli lunapark oyuncağı hareket etti. Oyuncağa yaklaşan küçük çocuğun ayağı, 'Dragon'un tekeri altında kaldı. Muhammed acı içinde yere düşerken, çevredekilerin uyarısıyla çalışan oyuncak durduruldu. Alışveriş merkezinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, küçük çocuğun ayağını lunapark oyuncağının altından çıkardı. Ancak, Muhammed'in ayağının koptuğu belirlendi.

Ayağı kopan Muhammed Hamza Başaran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 09:26
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