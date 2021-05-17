Lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?
Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte ebeveynler, çocukları için eğlence merkezi olan lunaparkların açılıp açılmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın son yayımladığı genelgede lunapark ve tematik parkların durumuna da yer verildi. Peki, lunaparklar açıldı mı 2021? Lunapark ve tematik parklar ne zaman açılacak?
Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu sorulardan bir tanesi de ebeveynlerin çocukları için lunapark ve tematik parkların açık olup olmadığına ilişkin oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte yayımladığı genelgede birçok işletme yerinin çalışma durumları netleşti. Peki, lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?
Lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesinin sürdürüleceği belirtildi.
1 Haziran tarihinde sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgede veya Kabine toplantısının ardından lunaparklar ve tematik parkların açılıp açılmayacağı belli olacak.