Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu sorulardan bir tanesi de ebeveynlerin çocukları için lunapark ve tematik parkların açık olup olmadığına ilişkin oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte yayımladığı genelgede birçok işletme yerinin çalışma durumları netleşti. Peki, lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?

Lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı 2021?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerinin geçici olarak ara verilmesinin sürdürüleceği belirtildi.

1 Haziran tarihinde sonra İçişleri Bakanlığı’nın yayımlayacağı genelgede veya Kabine toplantısının ardından lunaparklar ve tematik parkların açılıp açılmayacağı belli olacak.