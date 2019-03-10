0553 313 94 23

Lüleburgazspor-Vizespor: 0-0

Kırklareli Süper Amatör Ligi’nde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Lüleburgazspor ile Vizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

10 Mart 2019 Pazar 11:23
Lüleburgazspor-Vizespor: 0-0

Kırklareli Süper Amatör Ligi’nde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Lüleburgazspor ile Vizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç sonucuyla birlikte Vizespor 42 puana yükselerek liderliğini korurken, Lüleburgazspor da 37 puana yükseldi. Öte yandan maçta bekçiler görev yaptı.



Hakem Mutlu Çirpan’ın düdüğüyle başlayan zorlu karşılaşmaya Lüleburgazspor baskılı başladı. İlk dakikalardan itibaren önde basarak rakibine alan daraltan Lüleburgazspor 11’inci dakikada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruşu kullanan Emirhan Edirne’nin vuruşu üstten auta gitti. İki takım futbolcularının birbirlerine zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu maçta dakikalar 16’yı gösterirken saha birden karıştı. Vizespor’da Deniz Sert’in arkadan müdahalesiyle Ergin Fıçıyapan’ın yerde kalması sonucu sahada gergin anlar yaşandı. İki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken hakemin müdahalesiyle gerginlik kavgaya dönüşmedi. Bu sırada tribünlerden de futbolcu Deniz Sert’e yönelik tepkiler geldi. Bu dakikadan sonra ilk yarıda başka bir pozisyon yaşanmadı ve ilk yarı sonucu 0-0’lık eşitlikle sona erdi.



İkinci da golsüz geçti

 

Hareketli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıya Vizespor daha defansiz bir taktikle çıktı. Lüleburgazspor’un ikinci yarı boyunca gerçekleştirdiği atak girişimleri sonuçsuz kaldı. Maçta zaman zaman yaşanan gerginlikler devam etti. Maçta başka pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bekçiler ilk kez görev aldı

 

Öte yandan maç öncesi dikkat çeken detaylardan biri de bekçiler oldu. Müsabakada bekçiler ilk kez görev alarak stada gelen taraftarların üst aramasını gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:23
  1. Kırklareli
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu açıldı
    1. Reşit Alkan’ın seçim irtibat bürosu..
    2. İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın..
    3. Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık..
    4. PYBS başvurusu ne zaman? | 2019..
    5. YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman..
    6. Karamollaoğlu: Seçimlerde oyumuzu..
    7. Saha komiserlerinden kitap yardımı
    8. Yeni Malatyaspor'un kalesi düştü
    9. Güneşin doğuşu çok yakın
    10. Kendi dâvâsını üstlenemeyen ümmetin..
    11. Eski Başbakan bu sabah vefat etti
    12. Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda"..
    13. Binamız yıkılıyor ve ömür sermayemiz..
    14. Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı
    15. ATM dolandırıcıları, lokma hayrında..
    16. Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu
    17. Etiyopya Havayolları'na ait uçak düştü
    18. Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler
    19. Valladolid Real Madrid maçı ne zaman..
    20. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    21. "Türkiye tamamen güvenli bir seyahat..
    22. Osmanlı'dan bugüne Türklerin spor..
    23. FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde
    24. BASKİ Ayvalık’tan vazgeçmiyor
    25. İnter SPAL maçı ne zaman saat kaçta..
    26. İzmir Büyükşehir’den büyük başarı
    27. Konseyin Kadınlar Günü programına..
    28. 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
    29. Polis, sigara içilen mekanları tek tek..
    30. Bağımlılık Bilim Komisyonu oluşturulacak
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor