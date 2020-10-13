  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lüleburgaz Belediyesinde çalışan 8 kişi karantinaya alındı
Aktüel

Lüleburgaz Belediyesinde çalışan 8 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:55:47 -
Lüleburgaz Belediyesinde çalışan 8 kişi karantinaya alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir belediye personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 belediye çalışanı karantinaya alındı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan personel ile temaslı olan kişilerin evlerinde izole altına alındığını belirtti.

Salgına karşı önlemler almaya devam edeceklerini belirten Gerenli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Risk gruplarına göre yüksek risk grubu oluşturan arkadaşlarımız, izolasyon amacıyla evlerinde karantinada olacaklar. Arkadaşlarımız bundan sonraki işlemlerinde 14 günlük karantina süresi boyunca evden çalışmaya devam edeceklerdir.

Diğer çalışanlarımız açısından da tedbirleri takip ederek, uygulamaya devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...
Siyaset

Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...

Aldığı duyumu köşesine taşıyan gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olabilec..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay