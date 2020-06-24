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Lüks yatıyla tatile çıkan Fatih Portakal'a çağrı: Bak bakalım yerinde duruyor mu?

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, lüks yatıyla tatile çıkan Fatih Portakal'a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:59:00 - 2020-06-24 18:00:50
Lüks yatıyla tatile çıkan Fatih Portakal'a çağrı: Bak bakalım yerinde duruyor mu?

Kapitalist ABD'nin Türkiye'deki ayağı FOX TV'de sunduğu haberlerde sürekli "ekonomi bitti, insanlar aç" edebiyatı yapan Fatih Portakal, lüks yatıyla tatile çıktı.

Tepki çeken videonun ardından Gazeteci Yazar Hikmet Genç'ten Portakal'a çağrı geldi.

Hikmet Genç, Sözcü'de kopyala yapıştır yapan ve kaçak yapılı villasıyla gündeme bomba gibi düşen Yılmaz Özdil'in parsel kaydırma yöntemiyle denize sıfır hale getirildiği iddia edilen arsasını anımsatarak, Portakal'a şu çağrıda bulundu:

"Aşağıya doğru in, ‘asrın tokatçımızın’ villasına uğra. Bak bakalım, yerinde duruyor mu, yoksa yine kaymış mı?!"

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