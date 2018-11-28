Lüks otomobilde uyuşturucu sevkine 3 gözaltı

İstanbul’dan Bursa’ya, torbacılara dağıtılmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan ve Bursa- Yalova yolunun Bursa girişinde durdurulan lüks otomobilde 510 gram metamfetamin ile 15 gram kokain ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik operasyonel çalışmalar sonucunda, İstanbul’dan Bursa’ya ‘16’ plakalı lüks bir otomobille, torbacılara dağıtılmak üzere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yolda önlem alan ekipler, Bursa girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ‘Rona’ ile yaptıkları aramada 510 gram metamfetamin ile kilitli şeffaf poşetler ve alüminyum folyolarla paketlenmiş toplam 15 gram kokain ele geçirdi. Rona’nın 510 gram metamfetamini otomobilin klima borularına zulalanmış halde bulduğu bildirildi. Gözaltına alınan B.Ç., H.D. ve M.G., iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilecek.