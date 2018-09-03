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Lüks havaalanına ulaşım 12 TL’den başlıyor… En pahalısı Pendik en ucuzu Arnavutköy

Açılışı için artık geri sayımın başladığı dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim’de faaliyete girecek. İlk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:35
Lüks havaalanına ulaşım 12 TL’den başlıyor… En pahalısı Pendik en ucuzu Arnavutköy

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yarın yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak. İstanbul’un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor.

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan ve günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:35
  1. İstanbul
  2. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  3. 3. havalimanı
  4. toplu ulaşım ücretleri

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