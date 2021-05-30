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Dünya Lukaşenko ve Putin'den denizde tekne turu
Dünya

Lukaşenko ve Putin'den denizde tekne turu

Belaruslu Devlet Başkanı Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde gerçekleştirdikleri iki günlük görüşmelerin ardından denizde tekne gezisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 00:23:00 - 2021-05-30 00:26:58
Lukaşenko ve Putin'den denizde tekne turu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki günlük görüşmelerin ardından tekneye binerek denize açıldı.

Belarus lideri, kendisine eşlik eden oğlu Nikolay ile birlikte Karadeniz’e açılarak, demirlemiş olan tekneye ulaştı. Kendilerini orada bekleyen Putin, konuklarına teknenin içini gösterdi ve yemeğe davet etti.

Putin ve Lukaşenko, gezi sırasında güvertede sohbetlerine devam etti. Liderler, tadını çıkardıkları gezinin ardından samimi bir şekilde vedalaştı.

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