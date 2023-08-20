Lukaku Türkiye'ye geldi

1. Lig takımı Adanaspor, son olarak İspanya 3. Lig takımı Ponferradina'dan forma giyen Jordan Lukaku'yu transfer etti.

Chelsea'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'nun kardeşi olan 29 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Adanaspor'un Lukaku'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, İspanya Ligi takımlarından SD Ponferradina’da forma giyen Belçika Milli takım oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Jordan Lukaku ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Futbola Lierse ve Anderlecht altyapılarında başlayan Lukaku, Oostende, Lazio, Antwerp, Vicenza ve Ponferradina takımlarında forma giydi. Belçikalı futbolcu geçtiğimiz şubat ayından bu yana boşta bulunuyordu.

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1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Samuel Yepie Yepie, Abdoulaye Dabo ve Check Oumar Diakite'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Fransa 1. Ligi takımlarından FC Nantes formasını giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Yepie Yepie, Yunanistan Süper Lig takımlarından Olimpiakos Pire formasını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Dabo ve Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre ile lig şampiyonluğu yaşamış, Paris FC formasını giyen 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Check Oumar Diakite ile ile 3’er yıllık anlaşma sağlanmıştır. Üç yeni transferinde camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.