Lukaku Adana'ya geliyor!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, dünyaca ünlü futbolcu Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer ediyor. Turuncu-Beyazlı ekip, kardeşi Jordan Lukaku ile anlaşma sağladı.
Anlaşma tamam
Adanaspor, Lukaku'nun kardeşi Jordan ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Turuncu-Beyazlı ekibin formasını giymesi bekleniliyor.
Dev takımlarda oynadı
Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku, Anderlecht altyapısında futbola başladı. A takıma kadar yükselen savunma oyuncusu Royal Antwerp ve Lazio gibi takımların da formasını giydi.
Belçika Milli Takım forması giydi
Başarılı savunma oyuncusu Belçika Milli Futbol Takımı forması da giydi. 2015 yılında ilk defa aldığı davet ile 8 defa milli formayı giyme şansı elde etti.
Sözleşmesi sona erdi
İspanyol ekibi Ponferradina forması giyen Jordan Lukaku'nun sözleşmesi sene sonunda sona erdi. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Adanaspor bonservis bedeli ödemeyecek.
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Bonservisi 7 milyonu gördü
Lazio'nun 4 milyon Euro bedelle transfer ettiği Jordan Lukaku'nun değeri 7 milyon Euro'ya kadar yükseldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel değeri ise 400 bin Euro olarak gözükmekte.
Ajansspor