Lüfer, hamsi, uskumru, palamut, somon... hangi balık neye faydalı? En faydalı balık hangisi? Balığın faydaları

Haftada 2 kez balıktüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili; hangi balığın neye faydalı olduğunu açıkladı, şahane tarifler paylaşmayı ihmal etmedi.

LÜFER

Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega 3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunuyor.

Güveçte LÜFER tarifi: Lüferi 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile sıvayın. Patatesleri yarım ay şeklinde kesip güvece dizin, yarım limonu halka şeklinde kesip patateslerin üzerine koyun. Lüferleri birbirine ters bakacak şekilde yerleştirin. Domatesleri 4 parça olarak dilimleyip yerleştirin. Biberleri halka şeklinde kesip güvece yerleştirin. Az su ekleyip fırına verin.

HAMSİ

Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. Kılçığı ile yenilebilen hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Ancak kızartmadan kaçının.

Hamsi buğulama tarifi: Hamsileri ayıklayın, yıkayıp, süzün. İri halka şeklinde doğradığınız soğanları fırın kabına yerleştirin ve karabiber serpin. Hamsileri yan yana sıralayıp üstüne yine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin. Limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi çırpıp balıkların üzerine dökün. 175 derecelik fırında 25 dakika pişirin.

USKUMRU

Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içeriyor. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılıyor; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabiliyor. Omega 3 açısından da zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.

Uskumru ızgara tarifi: Yağlı bir balık olan uskumrunun içini temizledikten sonra bıçak yardımıyla kuyruk kısmından başlayarak, kılçık paralelinde uzunlamasına başa doğru fileto olarak ikiye ayırın. Zeytinyağı ile yağlayarak ızgara üzerinde alt üst ederek pişirin. Piştikten sonra maydanoz ve limonla servis edebilirsiniz.

PALAMUT

Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı oluyor. Yüksek protein ve D vitaminine sahip olan palamut, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.

Palamut balığı faydaları: Palamut, A vitamini, potasyum, fosfor gibi besin değerleri içeren bir balıktır. Kardiyovasküler sağlığın korunmasında faydalı olan omega-3 seviyesini arttırır. İyi bir B6 vitamini ve folik asit kaynağıdır. Kalp sağlığına destek olur.

Zengin Besin İçeriğine Sahiptir

Günlük protein ihtiyacının büyük bölümünü karşılar. 85 gram somon balığında yaklaşık 22 gram protein bulunur. Somon balığı A, C, D, B6, B12, D ve E vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağıdır. Magnezyum, iyot, fosfor, selenyum, potasyum ve demir gibi mineraller içerir.

Fırında palamut tarifi: Temizleyip dilimlediğiniz balıkları kurulayın. Soğan, limon, zeytinyağı ve pul biberin olduğu karışımın içinde balıkları 30 dakika bekletin. Arada karıştırarak karışımın balığa daha iyi geçmesini sağlayın. Daha sonra düzenli bir şekilde tepsiye dizin ve dilimlediğiniz domatesleri yerleştirin. Güzel bir tat vermesi için defneyaprağı ve maydanoz da koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

Balığın faydaları

Bağışıklık Sistemini Korur. Balık D vitamini, B12 vitamini ve niasin gibi çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir.

Zekayı Geliştirir.

Diyabet Riskini Azaltır.

Omega 3 Deposudur.

Çocukların Dikkatini Artırır.

Kemikleri Güçlendirir.

Eklem Ağrılarına İyi Gelir.

Hücreleri Onarır.

HANGİ BALIKLAR DAHA FAYDALIDIR?

Her balık türü insan sağlığına olumlu etkiler bırakmaz. Bu yüzden yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar; somon, uskumru, ton balığı, alabalık, hamsi ve morina gibi türlerin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Bu balıklar diğerlerine oranla omega-3 yağ asidi bakımından daha zengindir.

En faydalı balık somon

Göze en faydalı balık: Özellikle somon ve tuna balıkları, omega-3 açısından zengindir ve düzenli tüketildiği takdirde, sağlık kazanımlarının yanı sıra gözlerde parlak bir ışıltı oluşmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda C vitamini katarakta karşı oldukça etkili besinler.